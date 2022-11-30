مروان آل علي: مآثر شهدائنا نبراسٌ لا يخبو وميضه



قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: "إن شهداءنا أضفوا توهُّجاً على تاريخنا الإماراتي بتدوينهم أروع القصص عن التضحية والعطاء، واهبين أرواحهم صوناً لكرامة الوطن، ودفاعاً عن سياجه. ويمثّل احتفاؤنا بيوم الشهيد تكريماً لقيمة التضحيات الوطنية العظيمة التي قدّمها أولئك الرجال الشجعان الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت ذكراهم خالدة أبداً في وجدان كل الإماراتيين"، مؤكّداً على أهمية القيم الرفيعة لهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تعكس تقدير القيادة الرشيدة وتكريمها العاليين للتضحيات البطولية التي قدَّمها شهداء الوطن الأوفياء، فضلاً عن احتضانها لأسرهم التي تحظى برعاية استثنائية.

وأضاف: "نرفع، اليوم، أسمى آيات العرفان والامتنان إلى شهداء وطننا البواسل الذين ستظلّ مآثرهم نبراساً لا يخبو وميضه يحثّنا على تقديم المزيد من الجهد والعطاء، وينير دربنا لمواصلة مسيرة البناء، وتجديد الولاء للوطن من أجل الحفاظ عليه حصناً منيعاً، وملاذاً آمناً لكلّ من يقيم على أرضه الكريمة".