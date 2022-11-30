كهرباء دبي تحيي ذكرى يوم الشهيد

أحيت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم ذكرى "يوم الشهيد" ووقف موظفوها يتقدمهم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، ونوابه التنفيذيون ونواب الرئيس ومسؤولو الهيئة دقيقة دعاء صامت متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

وبالتزامن مع السلام الوطني للدولة، رفع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير علم الدولة في المبنى الرئيسي للهيئة بحضور عدد كبير من موظفيها.

وقال سعيد محمد الطاير: "في يوم الشهيد، نتوجه بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سطّروا بدمائهم الزكية أسمى معاني التضحية والوفاء والولاء والإقدام رفعة لدولة الإمارات وعزتها وإبائها.. ونستذكر في هذا اليوم المجيد نِعَم الأمن والاستقرار والرخاء التي أنعم الله تعالى بها علينا، ونسعى جميعاً إلى صونها والمحافظة عليها سائرين على رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.