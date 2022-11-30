كهرباء الشارقة تنظم مجموعة من الفعاليات المتميزة إحتفالاً بعيد الاتحاد

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من الفعاليات المتميزة بجميع الإدارات التابعة لها ضمن الإحتفالات بعيد الاتحاد51 للدولة بهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الموظفين بالهيئة والمتعاملين والتركيز على إبراز المسيرة الحافلة من العطاء والإنجازات المتواصلة في ظل الإتحاد على مدار 51 عاماً وتعبيراً عن الفخر والولاء لهذا الوطن وتأكيداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

ورفع رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد سلطان بالجيو السويدي بهذه المناسبة التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأصحاب السمو أولياء العهود وإلى كافة قيادات الدولة وشعبها الكريم مجدداً العهد والولاء للقيادات الرشيدة التي لا تألو جهداً في تحقيق الرخاء والاستقرار لكل من يقيم على أرض الوطن وبذل كافة الجهود لاستمرار مسيرة التقدم والازدهار.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تقدم كل الدعم والرعاية والاهتمام للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تعد ركيزة أساسية ومنعطفاً تاريخياً في بناء الدولة العصرية وتوفير حياة أفضل تحققت فيها آمال وطموحات المواطن الإماراتي وحرصت الهيئة هذا العام على ان تتضمن الاحتفالات تقديم كل ما يرسخ القيم السامية والمبادئ التي أرسى قواعدها منذ 51 عاماً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه” وإخوانه أصحاب السمو الآباء المؤسسين.

وتضمنت الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الهيئة تزيين المقر الرئيسي بالأعلام والإضاءة وبعض العروض التراثية والمأكولات الشعبية وتقديم فقرات متنوعة وأناشيد وطنية.