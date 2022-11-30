شارع

لاحظ مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان تواصل العمل بصورة مكثفة في مشروع تطوير الشارع بإنشاء جسر للمركبات القادمة من دبي، وكذلك جسر آخر للمتجهين إلى خارج الإمارة، لافتين إلى أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في انسياب حركة السير في الشارع.

تسول

اشتكت قارئة من وجود أشخاص يمارسون التسول بالقرب من إشارة المرور المقابلة لفندق رويال ميريديان أبوظبي، ويرفضون الابتعاد عن السيارات، ما يعرِّضهم للخطر.

تدخين

دعا قراء الجهات المعنية بشؤون الصحة في الدولة إلى تنظيم حملات توعية موسعة، خصوصاً في المدارس والجامعات، للتحذير من التدخين بكل أنواعه وأشكاله، بعدما لاحظوا انتشاراً غير مسبوق لهذه العادة بين المراهقين والشباب.

مواصلات

دعا زوّار لمهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة، إلى توفير وسيلة نقل من المواقف المخصصة للجمهور إلى بوابة الدخول، نظراً لأن معظم روّاد المهرجان عائلات معها أطفال، ومن الصعب عليهم السير مسافة طويلة.

مبادرة

أثنى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة على مبادرة إدارات هذه المدارس إلى عقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور «عن بعد»، عبر الـ«أونلاين»، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ما يعزز التواصل بين هذه المدارس وذوي الطلبة، ويطور العملية التربوية والتعليمية.

احتفال

أعرب قراء في أبوظبي عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية بعيد الاتحاد الـ51، المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، خصوصاً بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية التي صاحبت جائحة «كوفيد-19».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com