حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 333 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن (333) نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك. وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

جاء ذلك بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، وتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، والمحافظة على استقرار أسرهم.

وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله، على هذه المكرمة من سموه، بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على حفظ كيان الأســرة واستقرارها، وإسعادهم في هذا اليوم الوطني الشامخ والعزيز على قلوب شعب الإمارات ومن يقيم على أرضها.

وأعرب قائد عام شرطـة الشارقة عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعــثاً للخير في نفوس المفرج عنــــهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستـــقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.