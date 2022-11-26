بيان "الموارد البشرية والتوطين" حول الاستغلال السلبي لمزايا «نافس»

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن العور بياناً حول الاستغلال السلبي لبعض شركات القطاع الخاص لمزايا برنامج نافس، مؤكداً مواجهة الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص بحزم.

وقال البيان "رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعض الممارسات المتعلقة بالتوطين في سوق العمل المحلي مثل تقليص بعض الشركات للرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لديها باعتبار أن برنامج "نافس" يقدم لهم مزايا عدة ومنها دعم الراتب حين يتم تعيينهم".

واضاف البيان "ومن هذا المنطلق نؤكد بأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة مع أي شركة تحاول التحايل أو استغلال سياسات وقرارات التوطين ومنها مزايا برنامج "نافس"، وسنواجه بحزم الممارسات السلبية والخاطئة المتعلقة بإجراءات التوطين الواجب اتباعها من قبل شركات القطاع الخاص".

وذكر البيان "كما وجب التوضيح بأن بعض هذه الممارسات السلبية، ومنها التي ذكرناها والمتعلقة باستغلال مزايا برنامج "نافس" لتقليص الرواتب المعروضة للمواطنين المرشحين للعمل لدى بعض شركات القطاع الخاص تعتبر مخالفة صريحة وصارخة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذ تندرج تحت خانة التمييز بين الأشخاص والتي من شأنها التأثير على الفرص الوظيفية في سوق العمل".

ودعا البيان المواطنين المقبلين على العمل أو الذين يعملون حالياً في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع بصفة عامة للإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة متعلقة بالتوطين في سوق العمل عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة 600590000 وذلك بهدف تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال.