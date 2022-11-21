«دبي للمستقبل» تطلق 3 برامج رقمية لتنمية مهارات المستقبل

أطلقت أكاديمية دبي للمستقبل، ثلاثة برامج معرفية رقمية جديدة، بهدف تعزيز توظيف أدوات استشراف المستقبل، وتطوير مهارات التصميم المستقبلي، وتعزيز تبني ثقافة الفكر الاستشرافي، في تطوير رؤى وخطط واستراتيجيات مستقبلية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية توظيف أدوات الاستشراف لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وبما يسهم بترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال تصميم وصناعة المستقبل.

وتتيح الدورات الرقمية المجانية الفرصة للمشاركين لتنمية مهاراتهم في العديد من القطاعات الاقتصادية والرقمية والمستقبلية، وتعريفهم بأهم الفرص والتوجهات في منهجيات وتقنيات ومهارات المستقبل، وأبرز سبل توظيف أدوات استشراف المستقبل في تعزيز كفاءة عمل القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأكّد مدير أكاديمية دبي للمستقبل، سعيد القرقاوي، أن إعداد أفراد المجتمع بأدوات استشراف المستقبل ومهارات تطوير خطط العمل الملائمة للمتغيرات في مختلف القطاعات، من أهم الركائز الرئيسة لمبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، قائلاً: «تمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة لكل من لديه طموح بترك بصمته المميزة في مسيرة دبي لتصميم وصناعة المستقبل».

وقال: «تركز أكاديمية دبي للمستقبل على إعداد عقول المستقبل، وبناء القدرات، وتحفيز الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، لتفعيل الفرص المستقبلية. ومع استمرارنا في تعزيز هذا النهج في كل برامجنا ومبادراتنا، سنعمل أيضاً على الاستماع لأفكار وطموحات ورؤى المشاركين في برامجنا، لنستمر في تحسينها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المشاركين، ويخدم الهدف الأساسي لمؤسسة دبي للمستقبل، المتمثل في تمكين صناع المستقبل بأهم المهارات المطلوبة».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تصدير الفكر الاستشرافي لدبي إلى العالم، من خلال فتح باب المشاركة في البرامج المعرفية للجميع، وبما يسهم في نشر المعرفة المستقبلية القائمة على رؤية شاملة ومتكاملة، تواكب التغيرات والتوجهات الجديدة، وتوظف أحدث الممارسات المبتكرة».

ويحصل منتسبو البرامج على شهادة معتمدة من أكاديمية دبي للمستقبل، فور الانتهاء من البرنامج في حال حصولهم على معدل يبلغ 90% أو أكثر في الاختبارات النهائية، وطرح فكرة لمبادرة مستقبلية لتصميم مستقبل دبي ودولة الإمارات.