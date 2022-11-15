مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس دبي القضائي

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة مسيرة العمل القضائي في الإمارة وتأكيد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتقاضين في إطار سيادة القانون.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات طُرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات المُقدمة في إطار توجيهات سمو رئيس المجلس بمواصلة التطوير للارتقاء بمختلف عناصر منظومة العمل القضائي في إمارة دبي.

وثمّن سمو رئيس مجلس دبي القضائي، خلال الاجتماع، جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز ركائز المنظومة القضائية في دبي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز سيادة القانون باعتباره الضمانة الاساسية لصون حقوق الإنسان، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كافة المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.

إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلحاق 15 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، كما اعتمد سموه تعيين أربعة قضاة مواطنين في محاكم دبي، وذلك حرصاً من سموه على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره، كما اعتمد المجلس تعيين عدد من القضاة المعارين من الدول العربية الشقيقة.

واعتمد سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية ممن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية في إمارة دبي .

وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المستشار عباس عثمان عباس، المدير السابق لإدارة التفتيش القضائي، مثنياً سموه على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه مهام منصبه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي لإمارة دبي .