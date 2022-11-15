انطلاق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم.

يشتمل الكونغرس العالمي للإعلام على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام.

ويشهد مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد على مدى 3 أيام تحت عنوان "صياغة مستقبل قطاع الإعلام"، مشاركة أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم، ويتضمن أكثر من 30 حوارية ومجموعة من ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً.

ويستقطب المعرض أكثر من 170 مؤسسة وشركة إعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل 29 دولة حول العالم، والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ويشهد الكونغرس 6 مبادرات رئيسية، وهي منصة العروض الحية، والبرنامج العالمي لتمكين الإعلاميين الشباب، مختبرمستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار، وبرنامج المشترين العالمي، وجلسة خاصة حول دور الاعلام في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمعات الإنسانية.