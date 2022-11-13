شرطة عجمان تستحدث مختبر الابتكار في مركز شرطة الجرف الشامل

استحدثت القيادة العامة لشرطة عجمان مختبر الابتكار في مركز شرطة الجرف الشامل، وذلك ضمن جهودها لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وقال رئيس مركز شرطة الجرف الشامل الرائد محمد الشعالي، إن استحداث مختبر الابتكار في المركز جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز وتنمية مواهب موظفي المركز في مجال الابتكار، من خلال توظيف وسائل التقنية الحديثة مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، والطابعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي ساهم بنقل مكانة المركز من بيئة داعمة للابتكار إلى نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار.

وأضاف رئيس مركز شرطة الجرف الشامل أن استحداث مختبر الابتكار في المركز جاء لتنمية مواهب ومهارات الموظفين الابتكارية وتوظيفها بما يعزز تعزيز الابتكار في بيئة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن المختبر أُنشئ بعد حصول شرطة عجمان على شهادة اعتماد "المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار"، وهي شهادة ذات مصداقية عالية من قبل المعهد العالمي للابتكار "GINI" في الولايات المتحدة.

وأكد الشعالي أن المختبر يمثل حاضنة وأرضاً خصبة لاحتضان الموهوبين وأصحاب الأفكار الابتكارية في المركز، وتزويدهم بالوسائل التقنية الحديثة والدعم اللازم لتنفيذ الأفكار الابتكارية وتحويلها من فكرة إلى واقع ملموس، كما يتيح المركز ورش تدريبية متخصصة للموظفين لإكسابهم مهارات متقدمة في مجال الابتكار.