خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر الشهداء في دبي

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة، في إطار حملة «تواصل» التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، حيث شملت جولة أمس عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارة دبي.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال الزيارات عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد زار منازل أسرة الشهيد خميس سعيد خميس، وأسرة الشهيدة مهرة الزعابي، والشهيد محمد عبدالله مراد، في إمارة دبي.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة، والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.. ويحرص مكتب شؤون أسر الشهداء على متابعة احتياجات أسر الشهداء، وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها.