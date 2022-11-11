خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر شهداء الوطن في الشارقة وعجمان

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، سلسلة زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة، في إطار حملة «تواصل» التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً.

وشملت جولة أمس، عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارتي الشارقة وعجمان، حيث التقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عدداً من ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان قد زار منازل أسر كل من الشهداء مبارك النعيمي وخليفة الغفلي وسعيد شودري وعبدالله سالم النعيمي في إمارة عجمان، وأسر الشهداء جمعة جوهر الحمادي وجاسم الحمادي وأحمد لنقاوي، في إمارة الشارقة.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة، والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.

يُشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها.