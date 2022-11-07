تنظيف وإغلاق 80 مبنىً مهجوراً في الشارقة منذ بداية العام

نظمت بلدية مدينة الشارقة منذ بداية العام حوالي 700 زيارة تفتيشية للمنازل المهجورة للوقوف على حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث تم هدم 40 مبنىً مهجوراً وتنظيف وإغلاق وتأمين 80 مبنى .



يهدف تنظيف المباني المهجورة إلى منع انتشار الحشائش أو أية آفات تضر بالصحة العامة ومنع استخدامها من قبل أشخاص مجهولين ومنع أية ممارسات أو سلوكيات سلبية أخرى.



و أوضحت بلدية مدينة الشارقة أن المباني المهجورة تشوّه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة لذا تعمل بصورة مستمرة على توعية الملاك بأهمية المحافظة على الحالة الإنشائية لأي مبنى وعدم تركه مهملاً دون صيانة فالصيانة الدورية تحافظ على حالة المبنى وتزيد من عمره الافتراض، وتعمل البلدية من خلال فرق التفتيش على تنظيم زيارات تفتيشية دورية لرصد المباني المهجورة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.



و أكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة ورقابة المباني أن هناك مخاطر أمنية وصحية تترتب على المباني المهجورة منها تحولها لمساكن عشوائية ومواقع مفتوحة للمارسات سلبية بمختلف أنواعها والعبث بها وتعرض محتوياتها للسرقة وإمكانية احتراقها فضلاً عن دخول الأطفال للعب بها وهو ما يشكل خطراً عليهم باعتبارها آيلة للسقوط وعدم توفر أي من عوامل الأمان كما يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية كتحولها لمواقع لكب النفايات وتحويلها إلى مستودعات للتخزين العشوائي وانتشار الروائح والآفات.



و أضاف أن البلدية تقوم برصد ومراقبة المباني المهجورة والآيلة للسقوط ومعاينتها ودراسة أوضاعها وتقرير ما يلزم بشأنها.



ونوّه الزرعوني إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها في التعامل مع المباني المهجورة حيث يتم تشكيل لجنة متكاملة من قبل الإدارات والجهات المعنية لتنفيذ المطلوب وإجراء اللازم كلٌ وفق اختصاصه ثم رصد المباني المهجورة وتنظيفها وإغلاقها في حال كانت حالة المبنى جيدة وفي حال لم تكن كذلك فيتم الإعلان عن المباني في الجريدة الرسمية ثم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.



وأكد أن البلدية تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المباني المهجورة وتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات وإنهائها بالسرعة المطلوبة و هي : القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة والنيابة العامة وذلك لإنجاز إجراءات الهدم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وبناء على التعاون المشترك كل وفق اخصاصه.