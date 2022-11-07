97% نسبة التزام المنشآت الصحية والغذائية بعجمان بالقوانين والتشريعات

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نسبة 97% في التزام المنشآت الصحية والغذائية بالقوانين والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة للربع الثالث من العام الحالي 2022.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني، أن الكفاءات المؤهلة أعدت خططها لتحسين مؤشر التزام المنشآت الصحية والغذائية باللوائح والأنظمة، وفقًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ومتابعة مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، لكافة المشاريع الساعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتسخير كافة جهود الدائرة في تحقيق الهدف المنشود.



وتابع الحوسني أن إدارة الصحة العامة عملت على إعداد خطط عمل ومبادرات وفق أفضل الممارسات والخطط الوطنية للحفاظ على الصحة العامة بالإمارة، بما أسهم في رفع مستوي التزام المنشآت الغذائية والصحية، واستدامة الأعمال التجارية وتشجيع مناخ الاستثمار بقطاع الصحة العامة والغذاء بإمارة عجمان والذي شهد إقبالاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة بالإمارة.

وقال الحوسني إن الدائرة قدمت العديد من التسهيلات في إجراءات الترخيص ومنح الموافقات لتشغيل المنشآت ضمن أنظمة إلكترونية متكاملة تعمل على إسعاد المستثمر، كما وتضمن تطبيق كافة متطلبات النشاط الاقتصادي قبل مباشرة النشاط بالإمارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، متابعاً أن تحديث القوانين والتشريعات الصحية بشكل دوري أسهم في تلبية احتياجات قطاع الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وتحدث الحوسني عن نظام التفتيش الذكي "رقيب" والذي يعد نظاماً ذكياً متكاملاً لإدارة كافة مهام التفتيش والرقابة، ضمن نظام موحد على مستوي الدائرة، لتحقيق كفاءة وفعالية عمليات التفتيش والمتابعة الدورية، متابعاً أن تصنيف المنشآت التابعة للصحة العامة ضمن قوائم تفتيش ومعاينة محدثة بشكل دوري لتتوافق مع نوع النشاط والمخاطر الصحية بالمنشأة، أوجد المنافسة الإيجابية لتحقيق الأفضل.

وبين الحوسني أن تدريب وتأهيل المفتشين، وإلزام المنشآت بتوفير مسؤول سلامة غذاء مؤهل ومعتمد من الدائرة بكل منشأة غذائية، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة، وتنفيذ جلسات نوعية من قطاعات الأنشطة الاقتصادية التابعة للصحة العامة، وتوثيق التعاون المشترك مع الجهات الرقابية والتنظيمية على مستوى الدولة بمجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ضمن أنظمة إلكترونية وإجراءات معتمدة، بالإضافة لإشراك المجتمع في رفع الملاحظات والشكاوى على المنشآت الغذائية والصحية ضمن تطبيقات ذكية والتواصل مع مركز الاتصال الموحد لحكومة عجمان 80070 على مدار الساعة، تعد عوامل مجتمعة أثرت على تحقيق أفضل النتائج.