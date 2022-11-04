"الأرصاد": أمطار خفيفة 3 أيام على الدولة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأحد يصبح رطب مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ليعود غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية، لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً شمالاً وفي عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الإثنين المقبل، سيكون رطباً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع بقاء احتمال سقوط أمطار، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان