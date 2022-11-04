عقد «حوار أبوظبي للفضاء» الشهر المقبل بحضور دولي

تشهد النسخة الأولى من «حوار أبوظبي للفضاء»، والتي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حضوراً رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء، حيث يشارك في الفعالية إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

ومن المقرر أن يلقي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي كلمة عن بُعد أمام المشاركين الذين يتصدرهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى يمثلون وزارات الخارجية للدول المشاركة، بالإضافة إلى رؤساء الأركان وقادة المؤسسات والجيوش العسكرية والقوات الفضائية وقادة القطاع الخاص المتخصصين بتقنيات الصناعات الفضائية والطيران والدفاع.

ويستضيف الحوار الذي يُقام في أبوظبي في الفترة بين 5 و6 ديسمبر، وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء، بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع، مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيسة لجنة حوار أبوظبي للفضاء سارة بنت يوسف الأميري، أن الفعالية تستهدف تطوير منظومة متكاملة لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء وتحقيق تقدم ملموس في ما يخص صياغة المعايير والسياسات المنظمة للقطاع.

وقالت الأميري: «يسعى حوار أبوظبي للفضاء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي يأتي في مقدمها توفير منصة لتمثيل الدول الناشئة في القطاع، وإبراز ما قدمته من منجزات خلال المرحلة الماضية، إلى جانب الدول الكبرى التي بدأت مسيرتها في قطاع الفضاء منذ فترة طويلة، ومن هذا المنطلق تشارك في الفعالية وكالات الفضاء من دول رومانيا، وروندا، والنرويج، والفلبين، والبرتغال».