منصور بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية قصر الوطن

تقدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة "يوم العلم" إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وجميع أبناء دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم في قصر الوطن، وانطلق برفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لعلم دولة الإمارات خلال عزف السلام الوطني، ليرفرف عاليًا على سارية قصر الوطن.

وقال سموه - بهذه المناسبة - إنّ عَلَم دولة الإمارات سيبقى خفّاقًا يُرفرفُ في سماء المجد والسيادة، بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبجهود أبناء الوطن الذين يقفون خلف قيادة دولتهم، والساعين بكلّ عزمٍ لتنفيذ توجيهاتها من أجل أن تظلّ الإمارات حصنَ عزٍّ وموطن كرامةٍ ومنارة فخرٍ وواحة سلامٍ وتسامح تُباهي العالمَ بإنجازاتها الحضارية ومبادراتها الإنسانية ومشروعاتها التنموية الكبرى.

وأضاف سموه أنّ هذا اليوم يُمثل مناسبةً عزيزةً على قلوب أبناء الإمارات جميعًا، إذ نستذكر فيه بكلّ تقديرٍ وعرفانٍ الجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة للقائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسين، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، من أجل بناء الوطن وحفظ سيادته وضمان ريادته، سائلًا الله أن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها، وأن يديم على الدولة نِعَم الخير والأمن والازدهار.

حضر مراسم رفع العلم .. الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام لديوان الرئاسة أحمد محمد الحميري، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد عبدالله بن مهير الكتبي ومستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، ومستشار في ديوان الرئاسة فارس محمد المزروعي، ومستشار في ديوان الرئاسة محمد مبارك المزروعي، ورئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي محمد الجنيبي، والأمين العام للهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي سميرة مرشد الرميثي، ووكلاء ديوان الرئاسة، والوكلاء المساعدين، وكبار المسؤولين في الديوان.