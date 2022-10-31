1.6 مليون راكب لـ «النقل الجماعي» يومياً في دبي خلال النصف الأول

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم بالدورة 13 لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تتزامن مع احتفال الهيئة بالذكرى 17 لتأسيسها، تحت شعار «يوم المواصلات العامة يشجع نمط الحياة الصحي (#أسرع_تمهّل)»، بهدف تشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، أن مبادرة يوم المواصلات العامة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث أسهمت في تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، وتشمل: مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي عام 2021 نحو 461 مليون راكب، بمعدل 1.3 مليون راكب يومياً، وشهد النصف الأول من العام الجاري نمواً في عدد الركاب، حيث بلغ عدد المستخدمين 304.6 ملايين راكب، بمعدل 1.68 مليون راكب يومياً.

وقال: «تتميز منظومة النقل الجماعي في دبي بتكامل عناصرها مع بعضها، وباتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة»، مشيراً إلى أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، ترتكز على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدرّاجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك».

وقال الطاير: «أنجزت الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منذ تأسيسها، حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 140 مليار درهم، أهمها مترو دبي، الذي زاد طوله بعد تشغيل مسار 2020 إلى قرابة 90 كيلومتراً، وترام دبي بطول 11 كيلومتراً، وقناة دبي المائية التي أنجزت في أقل من ثلاث سنوات».

كما نفذت الهيئة مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق أسهمت في زيادة طول شبكة الطرق من 8715 مسرب ـ كيلومتر عام 2006 إلى 18475 مسرب ـ كيلومتر عام 2021، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات إلى ستة أضعاف، من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 884 جسراً ونفقاً، وكذلك تضاعف عدد جسور وأنفاق المشاة إلى أربعة أضعاف، حيث ارتفع العدد من 26 جسراً ونفقاً للمشاة إلى 121 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من تسعة كيلومترات عام 2006 إلى 502 كيلومتر عام 2021.

وأكد الطاير أن المشاريع التي نفذتها الهيئة عززت من التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وأدت إلى حصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، لمدة خمس سنوات متتالية، كما أسهمت جهود الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في خفض وفيات حوادث الطرق من نحو 22 حالة وفاة لكل 100 ألف عام 2006، إلى 1.9 حالة عام 2021.

وأوضح أن الهيئة تدعم جهود إمارة دبي في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تبنت الهيئة استراتيجية رقمية تخصصية تشمل خريطة طريق مشاريع وبرامج تتواءم مع التوجهات المحلية والعالمية في مجال التحول الرقمي، بهدف تحقيق الريادة العالمية في التقنيات الحديثة والرقمية لخدمة البنية التحتية والنقل، تُتَرجَمُ من خلال ستة محاور استراتيجية و11 مساراً تنسجم كلها مع توجهات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: «أنجزت الهيئة 76 مشروعاً من إجمالي مشاريع الاستراتيجية الرقمية البالغ عددها 106 مشاريع، والعمل جارٍ على تنفيذ 14 مشروعاً، وتعتزم تنفيذ 16 مشروعاً في المستقبل، وبلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة 95.8%، فيما بلغت نسبة الامتثال لقانون بيانات دبي 100%».

• 461 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي عام 2021.

استراتيجية دبي للتنقل الذكي

أشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إلى أن الهيئة تمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت في وقت سابق من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن»، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة، وستبدأ الهيئة بتشغيل عدد محدود من مركبة كروز ذاتية القيادة «أوريجن»، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.