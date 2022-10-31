"الأرصاد": انخفاض جديد في "الحرارة" قبل نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس اليوم يكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يشهد الطقس غداً، استمرار تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، على أن يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئي أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الأربعاء سيبقى رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس المقبل، سيظل رطباً على بعض المناطق الساحلية، ويصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الداخلية، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.