توقف

اشتكى قراء ظاهرة توقف بعض سيارات الأجرة بشكل مفاجئ قبيل الإشارات الضوئية، للدخول إلى اليسار أو اليمين، الأمر الذي يربك السائقين ويعطل تجاوزهم الإشارة الخضراء.

خصم

تساءل قارئ عن مدى قانونية قيام البنك الذي يتعامل معه بخصم القسط الشهري من القرض فور نزول الراتب في الحساب، وقبل تاريخ الاستحقاق بأيام.

كرتون

لاحظ سائقون وجود بعض العمال يجوبون الشوارع بين المركبات على دراجاتهم الهوائية، ينقلون الصفائح الورقية (الكراتين) الفارغة، التي يجمعونها من المحال التجارية بغرض بيعها، بطريقة تعرضهم وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

نوافذ

اشتكى مستأجرو شقق سكنية، إهمال بعض مالكي البنايات غسل النوافذ من الخارج، وعدم تنظيفها من الأتربة التي تعيق الرؤية وهي مغلقة، وطالبوا الملاك بوضع جدول زمني ثابت لتنظيف النوافذ من الخارج.

عروض

انتقد متسوقون ربط العديد من منافذ التجزئة ومراكز التسوق عروض التخفيضات على الملابس والأحذية بـ«الكميات»، على غرار «اشترِ اثنتين واحصل على الثالثة مجاناً»، لافتين إلى أن هذه العروض تحرم الكثيرين الاستفادة منها.

كاميرات

دعا قراء إلى تفعيل الكاميرات المثبتة في الطرقات لرصد مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، خصوصاً في كتابة وقراءة الرسائل، بطريقة تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com