«التعليم المبكر» تطلق مبادرة توظيف الكوادر المواطنة

أطلقت الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، مبادرة لتوظيف المواطنين، واستقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة للعمل في قطاع التعليم المبكر والمساهمة في تطويره.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الراغبين في الانضمام لقطاع التعليم المبكّر التقدّم بطلباتهم، بغض النظر عن خلفيتهم الأكاديمية أو المهنية، إذ سيحصل المرشحون الذين يحققون شروط التقدّم على التدريب المهني اللازم قبل العمل كمعلمين ومساعدي معلمين، وسيشغل المرشحون الناجحون وظائف تعليمية في مختلف المواد، بما في ذلك الفنون والثقافة، لمراحل الحضانة حتى الصف الرابع في المدارس الحكومية.

وقالت وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سارة عوض عيسى مسلّم، إن الكوادر الإماراتية تمثل أحد أهم ممكّنات استدامة قطاع التعليم المبكر ونجاحه، ففي هذه المرحلة يتم بناء هوية الطفل وتكوين شخصيته الاجتماعية، ولابد من تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة لتمكينهم من أداء دورهم الأكاديمي في تعليم الطلبة في هذه المرحلة التأسيسية، والمساهمة في الوقت ذاته في ترسيخ الهوية والثقافة والقيم الوطنية في نفوسهم. ونشجّع المواطنين الإماراتيين لاستكشاف الفرص المهنية في قطاع التعليم، ولعب الدور الأهم في التأثير بحياة الطلبة على المدى الطويل، ووضعهم على الطريق الصحيح للنمو والازدهار أكاديمياً ونفسياً واجتماعياً.

من جهتها، أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن المبادرة تأتي تجسيداً لاهتمام الدولة بالاستثمار في الكوادر والطاقات الوطنية وتوفير البيئة الملائمة لتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات الحيوية، موضحة أن المبادرة توفر جيلاً جديداً ورائداً من الكوادر الإماراتية في القطاع التعليمي في مرحلة مهمة كمرحلة التعليم المبكر وهي المرحلة التأسيسية لشخصية وهوية أبنائنا. وأشارت إلى تكامل أهداف المبادرة مع الجهود الوطنية المشتركة بين منظومتي التعليم والثقافة، الرامية إلى تعزيز حجم المحتوى الثقافي الوطني المقدم للطلبة بأساليب عصرية ومبتكرة، من خلال المناهج وأساليب ووسائل التدريس والأنشطة المختلفة، موضحة أن «الثقافة والقيمة الوطنية تشكل الهوية التي نفخر بها أمام العالم، لذا يتوجب غرسها في الأجيال المقبلة من خلال مساهمة فاعلة يقدمها الآباء والمعلمون».