محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك بتوليه المنصب
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.
ونشر سموه على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار"
وأضاف سموه: " أتطلع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين."
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