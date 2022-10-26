رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية المجر الصديقة فيكتور أوربان.

وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً التجارة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وغيرها من الجوانب التي تندرج ضمن برنامج التعاون الاقتصادي، الذي أطلقه البلدان الصديقان خلال شهر فبراير الماضي.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات واستقطابها، في إطار «اتفاقية حماية الاستثمارات وتشجيعها»، التي وقعتها الإمارات والمجر خلال شهر يوليو عام 2021، والتي تستهدف تنمية آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين بما يحفز مبادرات الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، بجانب «برنامج التعاون الاقتصادي» الذي أطلقه البلدان خلال العام الجاري لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء المجري وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.