«الأرصاد»:انخفاض جديد في «الحرارة» اعتباراً من هذا اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين بقى رطب مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل، سيظل رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواًبوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء المقبل، سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً بعد الظهر شرقاً، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.