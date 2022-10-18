انضمام مجلس الأمن السيبراني لعضوية "مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO"

انضم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لعضوية مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO يمثله رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي ما يعكس مكانة الإمارات المتقدمة عالميا ودورها الرائد في مجال الأمن السيبراني.

ويضم مجلس أبحاث جارتنر العالمي CISO رواد مجتمع أمن المعلومات من أكبر المؤسسات حول العالم ممن يعملون على حماية المستقبل الرقمي العالمي. ومنذ عام 1973 عمل المجلس على تمكين المديرين التنفيذيين العالميين الأكثر تأثيراً في أبرز المؤسسات حول العالم من تحويل التحديات إلى فرص ونتائج يستفيد من العالم .

ويقوم أعضاء المجلس بالتصويت سنوياً لإجراء أبحاث خاصة من مجلس جارتنر يتم من خلالها مشاركة الأفكار وأفضل الممارسات التي أثبتت جدواها بهذا المجال الاستراتيجي.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي :"فخورون بانضمام مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات كأول جهة اتحادية على مستوى الشرق الأوسط لعضوية مجلس أمن المعلومات العالمي جارتنر وتعدّ هذه العضوية بمثابة تأكيد دولي جديد على التقدم الذي أحرزته الإمارات في مسيرة الأمن السيبراني".

وأكد أن دولة الإمارات تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمنظمات الدولية من أجل العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة ووضع الحلول المبتكرة لها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعزز مسيرة الازدهار العالمي.

وحققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات العالمية في مجال الأمن السيبراني وباتت مركزا دوليا للإبداع والابتكار في خلق أدوات جديدة وتقنيات متطورة قادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية الحالية والمستقبلية على مستوى العالم.

وتبوأت الدولة المركز الخامس عالميا في مؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم.

وتمتلك الإمارات بنية تحتية رقمية متطورة تواكب طموحات دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة كما تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني.