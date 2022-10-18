5.5% نسبة الزيادة في عدد المركبات المرخصة في دبي

ارتفع عدد المركبات المسجلة في نظام مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنسبة زيادة بلغت 5.5 % ، وذلك خلال العام الحالي مقارنة بمطلع العام الماضي.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في الهيئة جمال السادة ل "الامارات اليوم" أن عدد المركبات المرخصة حاليا في امارة دبي بلغ 1.9 مليون مركبة، وذلك خلال شرحه لمجموعة من خدمات الترخيص التي تم توفيرها عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي ضمن مبادرة التحول اللاورقي للخدمات.

وكانت آخر الاحصائيات المتعلقة بعدد المركبات المرخصة والمسجلة في نظام الهيئة، والتي أعلنت في ديسمبر 2020، أظهرت ان عدد المركبات المسجلة بلغت آنذاك 1.8 مليون مركبة.

وتمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تنفيذ مشروع التحول الرقمي لترخيص المركبات، الذي تضمن إعادة هندسة العمليات والتصاميم الحالية لجميع خدمات ترخيص المركبات، وتقديمها في حزم ذكية متكاملة من خلال رحلة المتعاملين، بطريقة سهلة ومبسطة. وتمكن المشروع من تحويل مجموعة من الخدمات الرئيسية وخدمات الدعم المساندة إلى خدمات لا ورقية يتم انجازها من خلال القنوات الذكية.

وأعلنت الهيئة قبل نحو شهرين عن إعادة هندسة أكثر من 50% من خدمات ترخيص المركبات، مؤكدة انه سيتم استكمال تطوير جميع الخدمات في الربع الأخير من العام الجاري، وأن المرحلة الأولى من المشروع حققت نتائج مميزة، أهمها خدمة نقل ملكية مركبة دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، التي تم اطلاقها الأسبوع الماضي ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2022.