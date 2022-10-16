انخفاض مؤشر البلاغات الجنائية في دبي 65% خلال 3 أشهر

انخفض مؤشر البلاغات الجنائية في دبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 65%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال ترؤسه اجتماع تقييم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

ونوه المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي، وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن، ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما أسهم في انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وناقش المري الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في إطار تنفيذ خطط التطوير والاستراتيجية المطبقة لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وتقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

واستمع إلى شرح حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة، بالتعاون مع مراكز الشرطة، وآلية التنبؤ بالجريمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.