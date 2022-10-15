«الأرصاد» يتوقع تشكُّل الضباب صباحاً على مدار 3 أيام

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس سيكون رطباً مع تزايد فرص تشكّل الضباب خلال ساعات الصباح على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيشهد غيوماً جزئياً ولاسيما شرقاً، اعتباراً من يوم الاثنين، فيما حذّر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي المركبات من استخدام السرعات الزائدة أو تغيير المسار المفاجئ أو استخدام الأضواء الرباعية، عند القيادة خلال الضباب.

وتفصيلاً، توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس غداً رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خصوصاً الساحلية، ويصبح صحواً بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الاثنين، سيكون رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

من جانبه، دعا مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي المركبات إلى القيادة بحذر خلال فترات تشكّل الضباب، مشدداً على أهمية تخفيف السرعة قدر الإمكان وترك مساحة تباعد أكبر بين المركبة والمركبات الأخرى على الطريق، وكذلك استخدام إضاءة الضباب، لأن أداءها يكون أفضل من المصابيح العادية بسبب وضعها المنخفض واتجاهها إلى الأمام والأسفل أي نحو الأرض بأطول مسافة ممكنة.

كما نصح المركز قائدي المركبات خلال الضباب بالحرص على فتح نافذة المركبة قليلاً، لكون الرؤية قد تكون محدودة للبيئة المحيطة بهم.