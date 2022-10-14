حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد تحول "جيتكس "إلى أكبر معرض تكنولوجي في العالم

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، معرض جيتكس جلوبال في يومه الختامي، المعرض العالمي الذي استمر على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة من 90 دولة من بينها 35 شركة ناشئة تتخطى قيمة كل منها المليار دولار.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن جيتكس جلوبال في دورته الـ 42 سجل أرقاما قياسية.وقال سموه، برؤية محمد بن راشد تحول جيتكس إلى أكبر معرض تكنولوجي في العالم. أفضل العقول اجتمعت في دبي، ومن هنا نطلق مرحلة جديدة نحو المستقبل