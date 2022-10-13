7 تقنيات حسنت خدمة مركبات الأجرة تعرضها طرق دبي في جيتكس.. فيديو

عرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في جناحها المشارك في جيتكس فيديو معلوماتي (انفوفيديو) عن أحدث التقنيات التي طبقتها طرق دبي لتحسين أداء السائقين ومعالجة بعض التحديات التي تواجه الركاب والسائقين والشركات في قطاع مركبات الأجرة.

ويمكن لعملاء مركبات الأجرة في إمارة دبي طلب التاكسي باستخدام تطبيق "سهيل"، الذي يعد أحد أشهر تطبيقات المواصلات العامة في دبي. ويوفر التطبيق التابع للهيئة خدمة طلب تاكسي عبر خطوات سهلة تتضمن تحميل التطبيق وتسجيل الدخول.

وتضم التقنيات الموجودة في مركبات الأجرة التي ساهمت في حل العديد من المشكلات والتي عرضتها الهيئة في جناحها ما يلي:

1-عداد ذكي مدمج ضمن لوحة قيادة المركبة يوفر بيانات دقيقة ويلغي جميع الأسلاك الظاهرة.

2-زر مختص للحالات الطارئة للسائق يستخدمها في حال وقوع اي حوادث أو حالات مرضية خلال تنفيذ الرحلة.

3-شاشات تفاعلية يستخدمها الركاب خلال الرحلة، مثبتة خلف المقاعد الأمامية.

4-قنوات دفع رقمية من خلال المحافظ الإلكترونية.

5-تطبيق ذكي على هاتف السائق لتحديد موقع المركبة وحالتها والتمكن من فتحها وإغلاقها وتشغيل العداد.

6-لوحة أجرة رقمية لعرض حالة المركبة إذا كانت شاغرة، أو محجوزة، او خارج الخدمة.

7- لوحة ذكية للإعلانات رقمية مثبته على الزجاج الخلفي.

وكانت تقارير نشرتها الامارات اليوم خلال هذا العام كشفت عن بيانات صادرة عن الهيئة تفيد بانخفاض زمن انتظار مركبة الأجرة التي يتم حجزها عبر نظام الحجز الإلكتروني في إمارة دبي، بين عام 2018 ونهاية العام الماضي، من 11.3 دقيقة إلى 3.3 دقائق، أي بنسبة تصل إلى 70%.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعرض، بجناحها المشارك في #جيتكس، فيديو معلوماتي عن أحدث التقنيات التي طبقتها طرق دبي لتحسين أداء السائقين ومعالجة بعض التحديات التي تواجه الركاب والسائقين والشركات في قطاع مركبات الأجرة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/PNKoRysMLH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 13, 2022

يذكر أنه يمكن لعملاء مركبات الأجرة طلب التاكسي باستخدام تطبيق «سهيل»، الذي يعد أحد أشهر تطبيقات المواصلات العامة في دبي. ويوفر التطبيق التابع للهيئة خدمة طلب تاكسي عبر خطوات سهلة تتضمن تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ومن ثم النقر على خيار طلب توصيل، واختيار نوع الخدمة، ثم تحديد منطقة الركوب والمنطقة المطلوب الوصول إليها، وأخيراً النقر على خيار حجز مركبة الأجرة. ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المفيدة، تشمل عرض مواعيد مترو دبي وأوقات القطار وتحديد التكلفة التقديرية للرحلة قبل البدء، وتوفير تفاصيل حالة الطرق كالازدحام المروري، واستئجار السيارات، بما في ذلك مركبة الليموزين.