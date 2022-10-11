«مواصلات رأس الخيمة»: إنجاز المرحلة النهائية لربط العدادات والكاميرات بمركز التحكم والرقابة

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن إنجازها المرحلة النهائية لمشروع العدادات والكاميرات الذكية المرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي في وسائل النقل والمواصلات في الإمارة بنسبة 100%.

وقال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن الهيئة تعتزم التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات التي تشمل جميع قطاعات النقل من حافلات النقل العام ومركبات الأجرة، وحافلات النقل المدرسي والنقل البحري وأنظمة النقل المصغرة، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لخدمة التنقل عبر مركبات الأجرة والحافلات ورفع مستوى الأمن والسلامة في وسائل النقل، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن حزمة الخدمات والمشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة تهدف إلى تحقيق الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، تتسم بالتميز والابتكار واستشراف المستقبل وتحقق أعلى مؤشرات إسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أن نظام العدادات الذكية يعتبر من أحدث التكنولوجيا الخاصة بمركبات الأجرة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي الرامية إلى تحسين العمليات التشغيلية لأسطول المركبات.

وأضاف أن جميع وسائل النقل العام مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي يطلع فيه على سير العمليات التشغيلية للأسطول على مدار 24 ساعة، ما يعزز من منظومة المدينة الذكية.