"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من هذا اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم يكون رطب مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، يصبح صحو بوجه عام، فيما تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطب مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، خاصة على بعض المناطق الغربيةـ، يصبح صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل، سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويصبح صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، متوقعاً حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيشهد استمرار تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، فيما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان