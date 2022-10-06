تأشيرة استكشاف «تأسيس الأعمال» تصل لـ 120 يوماً

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر بوابتها الذكية، للأجانب إمكانية الحصول على تأشيرة لسفرة واحدة بغرض استكشاف فرص تأسيس الأعمال بدون ضامن أو مستضيف في الدولة، كما وفرت خدمة التقديم على الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات بدون ضامن في الدولة، وتصل فيها فترة السماح بعد انتهائها أو إلغائها إلى ستة أشهر.

وتفصيلاً، وفرت الهيئة ثلاث مدد لتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، إذ تمكن من المكوث داخل الدولة لمدد 60 و90 و120 يوماً، ويمكن التقديم عليها على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، وتصل مدة زمن إنجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها 48 ساعة، وتصل للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وبينت الهيئة أن هناك مجموعة من المتطلبات للتقديم على هذه التأشيرة، وهي نسخة عن جواز السفر، صورة شخصية ملونة، إثبات أهلية الإقامة الدائمة، مكان الإقامة (عقد الإيجار أو حجز الفندق)، تأمين صحي يغطي فترة الإقامة، صورة طبق الأصل عن تذكرة العودة، كشف حساب بنكي مصدق.

ورسوم الطلب والإصدار لتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال لمدة 120 يوماً 500 درهم، والضمان البنكي ألف و25 درهماً، فضلا عن 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية، و120 درهماً رسم التأمين الصحي.

وذكرت الهيئة أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر، ولا يشترط وجود المكفول داخل الدولة لإصدار إذن الدخول.

وأتاحت الهيئة عبر نظام خدماتها الذكية تأشيرة الإقامة الخضراء، وتتيح لحاملها الإقامة لمدة خمس سنوات، دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل، وتكون قابلة للتجديد.

وتوفر التأشيرة الخضراء مزايا عدة، تتضمن: منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى، ورفع سن الأبناء إلى 25 عاماً، بعد أن كانت 18 عاماً، وتوفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات، بغض النظر عن العمر، ومنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم، بغض النظر عن العمر، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وتكون مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مماثلة لحامل التأشيرة، ويمكن للفئات التالية تقديم طلب للحصول على التأشيرة الخضراء: أولاً، بالنسبة للإقامة الخضراء للعمل الحر، يتوجب الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقديم شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها كحد أدنى، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

ثانياً، بالنسبة للإقامة الخضراء للعامل المهاري، يتوجب الحصول تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي بكالوريوس، أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب عن 15 ألف درهم.

وبالنسبة للإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري فهي تكون من دون ضامن، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان.

تعدد أنواع الإقامات

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن منظومة التأشيرات المحدثة تناسب كل الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة.