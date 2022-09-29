أسماء الفائزين بجوائز "الشارقة للاتصال الحكومي".. تعرف إليهم

كشفت رئيسة لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الإعلامية منى الشاذلي عن توصيات اللجنة التي خرجت بها في هذه الدورة، والتي ارتأت إضافة فئات جديدة للجائزة وهي فئة "أفضل مبادرة ثقافية في الاتصال الحكومي" و"فئة أفضل اتصال حكومي لدعم العمل الإنساني".

وأوضحت خلال الجلسة الختامية لمنتدى الشارقة للاتصال الحكومي، أن التوصيات تضمنت تعديل بعض معايير اختيار الملفات المرشحة من الشركاء لضمان رفع مستوى المشاركات المقدّمة، وإدراج فئة "أفضل صورة في الاتصال الحكومي" ضمن فئات التقديم المباشر، وتطوير مشاركات فئة "أفضل مؤسسة اقتصادية تدعم المشاريع الناشئة" بعد أن تم حجبها هذا العام لعدم استيفائها المعايير الخاصة بالجائزة.

وأوضحت الشاذلي أن الجائزة قدمت هذا العام شكلاً جديداً للمنافسة من خلال فئة "أفضل تحدي لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي"، المخصصة للمشاركين في "تحدي عوالم المستقبل"، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع "حكومة 01" و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، إضافةً إلى "تحدي أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي" بالشراكة مع جامعة الإمارات.

وفاز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة عن فئات التقديم المباشر "مكتب الشارقة الرقمية" عن فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي بإمارة الشارقة، وفي فئة "الموظف المثالي للاتصال الحكومي" على مستوى دولة الإمارات المتحدة، فازت بالجائزة الموظفة في صندوق أبوظبي للتقاعد، فاطمة الشريقي، وحصد الهلال الأحمر الإماراتي الجائزة عن فئة "أفضل استجابة للأزمات على مستوى الإمارات".



وتضمنت فئة "أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي" على مستوى الوطن العربي 4 جوائز في 4 قطاعات، حيث فازت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" بالجائزة عن قطاع الممارسات، وفي قطاع التدريب والبرامج الأكاديمية فازت بالجائزة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وعن قطاع أفضل منظومة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فازت بالجائزة شرطة أبوظبي، وفي قطاع أفضل منظومة تخدم كبار السن حصدت الجائزة دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة.

وفاز صندوق أبوظبي للتقاعد بالجائزة في فئة "أفضل اتصال حكومي في مجال الإعلام الرقمي" في الوطن العربي، وفي فئة "أفضل السياسات والممارسات البيئية" عربيًا، فازت بالجائزة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

وفي فئة "أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي"، فازت الباحثة ولاء يحيى مصطفى، من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية بجائزة أفضل بحث فردي أو جماعي على المستوى العالمي، أما جائزة "أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي"، ففازت بها المؤثرة إحسان بنعلوش، من المملكة المغربية.

وتكونت فئة "أفضل اتصال حكومي يستهدف الشباب" في الوطن العربي من فئتين، الأولى "أفضل مبادرة شبابية في مجال الاتصال الحكومي"، وفاز بها باسل المدني من سوريا، عن مبادرة رواد سورية 2030، والفئة الثانية "أفضل مبادرة للتأثير في أجيال المستقبل"، وفاز بها البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب من الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان.

أما في فئة "أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية" على المستوى العالمي، ففاز بجائزتها برنامج "مبادرة ما ينسكت عنه"، إحدى مبادرات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي فئة "أفضل صورة في الاتصال الحكومي" عالميًا فازت بالجائزة صورة من السلفادور بعنوان "أقفاص العصابات" لجايلز كلارك.

أما فئة "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي عالميًا"، والتي تتكون من فئتين هما "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، وفاز بها Citizenlab، و"أفضل تحدي لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي"، وفازت بها مبادرة "فريق أحلام نومْك مُهم".

كما خصص المنتدى جائزة استثنائية لهذه الدورة في فئة "أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي"، وفازت بها مبادرة Smart Visitors System من جامعة الإمارات، وفئة "أفضل مبادرة للاتصال الحكومي لتمكين المرأة" عالميًا، وفاز بها برنامج هامة لتعزيز جاهزية المجندات للمستقبل، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما جائزة لجنة التحكيم فئة "أفضل محتوى إعلامي ودرامي" فجاءت في فرعين؛ الأول "أفضل مضمون إعلامي" عربي، وفاز به برنامج "كفو" من مملكة البحرين، والفرع الثاني "أفضل محتوى درامي" عربي، وحصل على الجائزة مسلسل "الاختيار" من جمهورية مصر العربية.



