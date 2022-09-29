سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية مغيدر في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية مغيدر في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أحمد حسن أحمد الرمسي الطنيجي.

2. خليفة سعيد خليفة آل علي.

3. سلطان إبراهيم عسكر إسماعيل العسكر.

4. عامر محمد أحمد علي الزرعوني.

5. محمد علي محمد حمد النزر.

6. مروان محمد أحمد نور المازمي.

7. ناصر محمد سعيد بن عاشور.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.