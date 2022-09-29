«الأرصاد»: الرطوبة 100% في مناطق بالدولة.. وتوقعات باستمرارها أياماً

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة شهدت خلال الأيام الماضية معدلات رطوبة بلغت نسبتها 100% في ساعات الليل، ببعض المناطق، خصوصاً الساحلية، مشيراً إلى أن انخفاض درجات الحرارة من العوامل التي تساعد بشكل كبير على زيادة فرص تشكّل الضباب خلال الليل والساعات الأولى من النهار، فيما توقّع المركز أن تستمر معدّلات الرطوبة الليلية المتزايدة خلال الأيام المقبلة، مع زيادة فرص تشكّل الضباب خلال ساعات النهار الأولى.

وتفصيلاً، أبلغ المركز الوطني للأرصاد «الإمارات اليوم» بأن الدولة تتأثر منذ بداية حلول فصل الخريف (قبل خمسة أيام) برياح شمالية غربية معظم فترات النهار، قادمة من الخليج العربي، تكون محمّلة بكميات كبيرة من بخار الماء في اتجاه الدولة، تعمل على زيادة معدّلات ونسب الرطوبة، خصوصاً خلال ساعات الليل، بسبب هدوء الرياح، وتأثر المنطقة بمرتفع جوي يؤدي إلى تشكّل الضباب والضباب الكثيف على بعض المناطق خلال الصباح الباكر.

وأفاد المركز بأن نسبة الرطوبة سجّلت 100% في بعض المناطق بالدولة، خصوصاً الساحلية، في الأيام الماضية، متوقعاً استمرار معدلات الرطوبة المتزايدة خلال الأيام المقبلة، على أن تخف تدريجياً على المناطق الساحلية، وتتحرك في اتجاه المناطق الداخلية للدولة، إذ أشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة من العوامل التي تساعد بشكل كبير على زيادة فرص تشكّل الضباب خلال الليل والساعات الأولى من النهار.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ولفت المركز إلى أن طقس الجمعة يكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.