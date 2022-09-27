"تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة".. محمد بن زايد يشكر سلطان عُمان على حفاوة الاستقبال

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المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن شكره لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة على حفاوة الاستقبال.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر": "أشكر أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لحفاوة الاستقبال"

وأضاف سموه: "تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة."

 

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