"تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة".. محمد بن زايد يشكر سلطان عُمان على حفاوة الاستقبال

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن شكره لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة على حفاوة الاستقبال.



وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر": "أشكر أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لحفاوة الاستقبال"



وأضاف سموه: "تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة."





#محمد_بن_زايد: أشكر أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة لحفاوة الاستقبال .. تجمعنا أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HiJz8SdMU1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 27, 2022