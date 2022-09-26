تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد19 على مستوى الدولة

يثدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات أزمة كوفيد19.

#الطوارئ_والأزمات: يشهد العالم أجمع في الفترة الراهنة دخول في مرحلة استقرار وتعافي لكوفيد-19 بشكل عام، ومعظم الدول قد قامت بالفعل بالإعلان عن عدد من الإجراءات للتخفيف من قيود #كوفيد19 التي وضعتها الدول ومن بينها دولة #الإمارات العربية المتحدة لحماية ممتلكاتها وشعوبها من الوباء.

#الطوارئ_والأزمات: نؤكد بأن كافة الإجراءات المحدثة والتي سنعلن عنها في احاطتنا اليوم، أتت بعد التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في الدولة ومراقبة التحورات من خلال الفحص الجيني المستمر ومراقبة نسبة الاشغال ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة.

#الطوارئ_والأزمات: تعتبر الدولة أن تقييم ومتابعة كبار

المواطنين والمقيمين والفئات الأكثر عرضة للإصابة هي الأولوية، إذ أن الجهود مازالت مستمرة للحفاظ على الأرواح والمكتسبات.

#الطوارئ_والأزمات: جميع الإجراءات المحدثة المعلنة موضوعة بعد بحث دقيق للوضع الوبائي وبطرق مدروسة بإحكام لفترة زمنية دقيقة لحرصنا على تطبيقها بالوقت والأساليب الصحيحة، وهي وقابلة للتغيير والتحديث المستمر بحسب مستجدات الموقف الوطني والمحلي لكل إمارة.

#الطوارئ_والأزمات: نؤكد بأن الإجراءات المحدثةهي مرحلة أولية للتخفيف وفقاً لإجراءات المتابعة والتقصي الوبائي، وسيتم الإعلان عن مستجداته بشكل مستمر، حيث إن صحة وسلامة مجتمع دولة #الإمارات العربية المتحدة هي الأولوية القصوى.

#الطوارئ_والأزمات: بتاريخ 29 يناير 2020، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة #الإمارات عن تسجيل أول إصابة بفيروس #كوفيد19 في الدولة، والذي جاء بعد تقصي وبائي محكم من الجهات المعنية التي فعلت منظومة التقصي والمتابعة منذ اكتشاف الفيروس عالمياً.



#الطوارئ_والأزمات: استمرت الجهات المعنية منذ 2020 في استجابة محكمة، حيث مرت بمراحل بدأت بالتقصي النشط، وانطلقت إلى التكامل بين الجهات المختلفة الصحية والشرطية والمجتمعية وغيرها من القطاعات الحيوية التي أصبحت الاستجابة لجائحة #كوفيد19 آنذاك على رأس أولوياتها.

#الطوارئ_والأزمات: مضيت الدولة إلى التوسع بالمساهمة الفاعلة لإيجاد الحلول العلمية والصحية لجائحة #كوفيد19 من خلال تجارب اللقاح بالدولة والعمل على أبحاث علمية تسهم في تطوير اللقاحات، علاوة على التعليم والعمل عن بُعد الذي كانت #الإمارات من أولى الدول تطبيقاً له.

#الطوارئ_والأزمات: إلى جانب مد دولة #الإمارات ذراعها الإنساني للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في توفير لقاح #كوفيد19 والمعدات الطبية لمكافحته وإنشاء المستشفيات الميدانية.



#الطوارئ_والأزمات: أتت هذه القرارات كخطوات نوعية ومرحلية مهمة وضعت دولة #الإمارات في مصاف الدول العالمية التي استجابت لجائحة #كوفيد19 بشكل نموذجي، بل وتصدرت العديد من المؤشرات العالمية كذلك.



#الطوارئ_والأزمات: نصل اليوم لمرحلة نلحظ فيها تعافي الوضع الوبائي، حيث أن وضع الدولة مستقر بعدد حالات يومي بانخفاض وتسجيل صفر وفيات شبه يومي تقريباً لقرابة 3 أشهر، العامل الأكبر كان التناغم والمسؤولية المجتمعية التي كنتم مجتمعنا الكريم جزءًا رئيسيًا فيه، إلى جانب الجهود الوطنية.

#الطوارئ_والأزمات: قدمت دولة #الإمارات ومنذ بداية الجائحة جهوداً استثنائية وملموسة في الحفاظ على الأرواح والمكتسبات. حيث وبفضل حكمة القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي قدمها أفراد خط الدفاع الأول، نقف جميعاً اليوم شكراً وعرفاناً على كل ما قدموه.



#الطوارئ_والأزمات: بفضل الدور الذي قدمه كل فرد منكم في المسؤولية الفردية والمجتمعية، نرى اليوم ثمراتها، إلا أننا ننوه بأننا مازلنا في مرحلة التعافي، وهي أهم مرحلة للالتزام للحفاظ على ما وصلنا إليه من استقرار.



#الطوارئ_والأزمات: نظام المرور الأخضر مازال شرطاً إلزامياً للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.

#الطوارئ_والأزمات: بما يتعلق بنظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم.

#الطوارئ_والأزمات: نعلن في إحاطتنا اليوم عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة #كوفيد19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، وسيتم تطبيق كافة هذه الشروط ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022.