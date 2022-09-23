3 معايير تؤهل أهل الثقافة والفن لـ «الإقامة الذهبية»

أجاز ملحق الإقامة الذهبية، المرفق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول وإقامة الأجانب، المزمع العمل بها الشهر المقبل، منح تصريح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة، ومنهم أهل الثقافة والفن، على أساس الموهبة فقط، ولا يتطلب عقد عمل في الدولة، كما لا يشترط حد أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري أو المستوى المهني.

واشترط في منح تصريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة والفن أن يكون بناءً على توصية وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة، محدداً ثلاثة معايير وشرائح من أهل الفن والثقافة يجوز منحهم الإقامة الذهبية، الأول الرائد، وهو من له مكانة مرموقة عالمياً نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي، ويشترط فيه الحصول على جائزة عالمية أو دولية معروفة في المجال الإبداعي، والترشح لإحدى الجوائز العالمية المعروفة، وشهادة تقدير من جهة مرموقة عالمياً، ولديه منصب فخري من جهة عالمية مرموقة بسبب إبداعه المتميز.

والثاني البارز، وهو من له مكانة مرموقة محلياً أو إقليمياً، نتيجة عمله الإبداعي الاستثنائي، ويشترط أن يكون حاصلاً على شهادة تقدير من إحدى الجهات المرموقة محلياً أو إقليمياً في مجاله، وشهادة ترشح لإحدى الجوائز المرموقة محلياً أو إقليمياً في المجال.

والثالث المحترف المميز، وهو من يمارس عمله بالمهنة الإبداعية، ولديه تميز لافت في إنتاجه الإبداعي أو الفكري، ويشترط فيه أن يكون لديه خبرة عمل مهنية لا تقل عن خمس سنوات في الإنتاج الفكري أو الإبداعي، ولديه أعمال إبداعية تم نشرها أو توزيعها محلياً أو إقليمياً أو عالمياً خلال آخر ثلاث سنوات، وأن تكون أعماله الإبداعية قد اكتسبت تقديراً لافتاً في المجتمع الإبداعي، وأن يكون قد عمل مع جهات معروفة ومرموقة محلياً أو إقليمياً أو عالمياً في بلد الإقامة أو في دول أخرى (عقود تجارية – مشاركات – مهرجانات – منتديات – معارض – احتفالات أو فرق)، وأن تكون إبداعاته تلقت اهتماماً من النقاد أو وسائل الإعلام أو الجهات المتخصصة، وأن يكون له عضوية نشطة في منظمة أو جمعية فنية دولية مرموقة.

واشترط أيضاً أن يكون لدى صاحب الموهبة ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المختصة.

كما أجاز إصدار تصريح إقامة ذهبية لمدير أعمال صاحب الموهبة، وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك، على ألا تتجاوز ثلاثة تصاريح إقامة لمديري الأعمال خلال مدة سريان الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة.

وتشمل فئة النوابغ من أصحاب المواهب الاستثنائية التي يجوز منحها الإقامة الذهبية في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة، كلاً من أهل الثقافة والفن، المبتكرين والمخترعين، الرياضيين، المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية، المواهب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية، وفق ما تحدده الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.

وتتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة، دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.

وتشمل فئات المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول. وتمنح التأشيرة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. يشترط الضمان الصحي لصاحب الموهبة ولأفراد أسرته عند التقديم للحصول على «الإقامة الذهبية».