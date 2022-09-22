ترخيص 48 مركز تأهيل أصحاب همم خلال 9 سنوات

كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع عن ترخيص 48 مركزاً لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الدولة وذلك بين الأعوام 2014 و2022، في وقت وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص خلال الفترة نفسها 111 طلباً.

وتشير البيانات التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص من وزارة تنمية المجتمع خلال العام الجاري وصل الى ثلاثة طلبات، مقابل أربعة طلبات خلال عام 2021، وذلك في وقت سجل فيه عام 2015 العدد الأكبر من استقبال طلبات ترخيص مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إذ وصل عددها الى 69 طلباً.

وتبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الترخيص نحو 10 آلاف درهم، فيما تصل مدة دراسة الطلب والبت فيه نحو 30 يوماً، ويمكن تسديد الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني أو زيارة مركز إسعاد المتعاملين.

وتضع وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الشروط لإصدار ترخيص يسمح على ضوئه بفتح وإدارة منشأة لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم تتضمن أن يقدم المركز الخدمات المصرح له القيام بها، وتعيين الكادر الإداري والفني حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة، وكذلك أن يكون صاحب الرخصة مواطناً، فيما تسمح الشروط بوجود شركاء غير مواطنين بنسبة 49%. وتشمل الشروط أيضاً وجوب توفير جميع المعلومات والإحصاءات التي يتم طلبها من قبل الوزارة، بالإضافة الى أخذ الموافقات المسبقة عند تعيين الموظفين، وأن يكون المبنى مناسباً لنوع الخدمة المقدمة، وكذلك اعتماد بطاقة أصحاب الهمم كمستند رسمي مطلوب لتسجيل الحالات في المركز.

وكان 70% من المشاركين في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» في يوليو من العام الماضي عن مراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم، قالوا إنهم يجدون صعوبة في اختيار مركز معروف المستوى، اعتماداً على تصنيف وتقييم صادر عن الجهات المختصة، فيما أكد 38% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعجزون مادياً عن توفير رسوم المراكز.

وتقدم مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة.