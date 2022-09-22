استمرار فرص سقوط الأمطار والبرَد اليوم.. وانخفاض في الحرارة الأحد

أبلغ المركز الوطني للأرصاد «الإمارات اليوم» باستمرار حالة سقوط الأمطار والبرد في مناطق متفرقة في الدولة، اليوم، ولكن بمعدلات أقل من اليومين الماضيين، على أن تقل فرص تكوّن السحب الممطرة بشكل تدريجي خلال يومي غدٍ وبعد غدٍ.

وأرجع المركز سقوط الأمطار والبرد إلى تكوّن سحب صغيرة وسريعة الحركة خلال فترات الظهيرة، بسبب التسخين الحراري والمناطق الجبلية، إضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية محملة بالرطوبة قادمة من بحر العرب وبحر عمان، والتقائهما بكتل هوائية قادمة من الغرب، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تسببت في تكوّن السحب وسقوط أمطار على فترات قصيرة لا تتجاوز 20 دقيقة.

وذكر المركز أن فرص تكوّن السحب الممطرة مازالت مواتية اليوم على بعض المناطق الشرقية والغربية في الدولة، ولكن ستكون بمعدلات أقل من اليومين الماضيين.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، يستمر رطب ليلاً حتى صباح السبت المقبل، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تبقى الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.