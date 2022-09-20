"المختبر الجنائي" في شرطة الشارقة يحصل على 6 ملكيات فكرية

حصد المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 6 ملكيات فكرية معتمدة من وزارة الاقتصاد بالدولة في دليل المواصفات القياسية لعدد من المجالات الجنائية والتخصصية بالقسم، استمراراً لنهج تطوير الإمكانيات والقدرات الفنية .. وذلك في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته المتلاحقة في المجالات الأمنية والجنائية والتخصصية .

و قال النقيب يحيى محمد الكندي مدير فرع الاستراتيجية والتميز بقسم المختبر الجنائي في شرطة الشارقة إن الملكيات الفكرية الجديدة مطابقة للمواصفات القياسية في مجالات /السموم والمخدرات و الكيمياء الجنائية و البصمة الوراثية و التحاليل البيولوجية و التزييف والتزوير و آثار الحرائق/ الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى مخرجات العمل وجودته ودقة وكفاءة التقارير الفنية في مجال الأدلة الجنائية.. لافتا إلى أهمية هذه الملكيات الفكرية في تحسين جودة العمل ودقة نتائج الفحوصات ما يسهم في رفع كفاءة التقارير الفنية الصادرة.

ووجه الشكر والامتنان للعاملين بقسم المختبر الجنائي وأصحاب الملكيات الفكرية على ما يبذلونه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل الجنائي في القسم .. مثمناً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعمها الدائم لمختلف الأفكار والمشاريع الطموحة في مختلف المجالات الجنائية التي تدعم مستويات ومخرجات العمل وجودته بجانب رفع كفاءة القسم من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات البشرية من ذوي الكفاءة العالية والأجهزة والمعدات المتطورة للتعامل الأنسب مع مختلف القضايا وإنجازها للتقارير في كافة الوحدات وأفرع القسم المختلفة بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.