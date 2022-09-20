صالونات

لاحظ قراء أن الكثير من العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية يتجاهلون تعقيم الأدوات المستخدمة، وقالوا إن الحلاقين يستخدمون تلك الأدوات لأشخاص عدة دون إدخالها في أجهزة التعقيم، رغم إمكانية نقلها للفيروسات والأمراض السارية، داعين الجهات المعنية إلى الرقابة المكثفة عليهم، وتفعيل العقوبات بهذا الشأن.

عمولة

طالب قراء بضبط العمولة التي تأخذها شركات الوساطة العقارية عند توقيع عقود الإيجار، إذ تتفاوت النسب في المنطقة الواحدة بشكل ملحوظ ولا تخضع لقانون يجعلها بنسبة ثابتة وموحدة.

أثاث

اقترح قارئ إطلاق مبادرة تطوعية لإعادة صيانة الأثاث المنزلي الذي يتم إلقاؤه حول الحاويات بطريقة عشوائية في بعض الأحيان، مشيرين إلى أن حال بعض قطع الأثاث الملقاة أرضاً يكون سليماً، وتحتاج إلى عمليات صيانة بسيطة، بحيث يمكن الاستفادة منها بتوزيعها على المحتاجين عبر الجمعيات الخيرية.

مياه

تساءل مستهلكون عن مدى جودة العبوات الكبيرة التي تستخدمها شركات توزيع المياه، إذ إن بعضها قديم ومتهالك، مطالبين الجهات المعنية بوضع معايير خاصة بجودة هذه العبوات وتداولها في ظروف صحية.

قائمة

طالب مستهلكون الدوائر الاقتصادية المعنية في الدولة، بإلزام محال بيع إطارات وبطاريات السيارات، بوضع قائمة أسعار واضحة على منتجاتها، إذ غالباً ما يؤدي التفاوض بين المستهلك والبائع للحصول على أسعار مخفضة، فيما تبقى الأسعار مرتفعة للمستهلك الذي لا يتقن مفاوضة البائع.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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