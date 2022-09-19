حاكم الفجيرة يستقبل سفيري سنغافورة وتركيا وقناصل الكويت والجزائر وهولندا

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، في قصر سموه بالرميلة كلا على حدة كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وتوغاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة ، اللذين قدما للسلام على سموه في زيارة وديّة.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، كلا على حدة.. علي سالم الذايدي قنصل عام دولة الكويت، و محمود محمدي قنصل عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، و الدكتور كار ريختر قنصل عام مملكة هولندا،لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهام عملهم.

وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات المشتركة في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وبلدانهم.