انطلاق المؤتمر السابع لـ" زعماء الأديان " في كازاخستان

انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذي يستمر يومين تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليديَّة في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19".

حضر افتتاح المؤتمر .. فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة وزعماء الأديان حول العالم.

وبدأ المؤتمر بدعوة موحدة من قادة وزعماء الأديان : " بأن يوحد الله الشعوب وينهي الحروب والصراعات، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تحل المحبة محل الكراهية، والتعارف محل التعصب، وأن يقدرنا الله للقضاء على كل الكوارث البيئية ".

ويشكل مؤتمر "قادة الأديان" حدثا فريدا من نوعه، تحتضنه كازاخستان، مرة كل ثلاث سنوات، وهو ما يؤكد دورها البارز في دعم مبادرات السلام والتسامح والحوار بين قادة وأتباع الأديان، انطلاقا من الإيمان بالدور الكبير للقادة الدينيين في نشر صوت الوسطية لتعزيز الحوار، ومكافحة التعصب الديني الذي تسعى إليه بعض التنظيمات المتشددة داخل المجتمعات.