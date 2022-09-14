"اقتصادية عجمان" تحصل على شهادة الآيزو

حصلت على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو 20000-1:2018 ISO من قبل شركة لويدز ريجستر ، وذلك لتميزها في إدارة خدماتها التقنية إضافة لجودة الحلول التقنية المقدمة والتي تساهم في تطوير بيئة ممارسة الأعمال وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

و قال يعقوب الرشيد ، مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة إن حصول الدائرة على شهادة الآيزو 20000-1:2018 ISO يؤكد حرصها على تطبيق أعلى المعايير، وتبني الممارسات الريادية في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية والتي تُشكل عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز والريادة العالمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتحقيق سعادة جميع أصحاب العلاقة بما فيهم المتعاملين والشركاء والعاملين على حد سواء.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية والرقمية التي تقدمها، بما يتوافق مع المعايير والتوجهات العالمية المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى تكريس جهودها في الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع مزاولة الأعمال والاستثمار، وعزّزت من ثقة مجتمع الأعمال، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتعد شهادة الآيزو 20000-1:2018 ISO أول معيار دولي معترف به في العالم يركز على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي إحدى الشهادات المرموقة والرائدة على مستوى العالم في إدارة خدمات تقنية المعلومات.