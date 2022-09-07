«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 1660 استشارة قانونية

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1660 استفساراً قانونياً حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وذلك عبر ست قنوات خصصتها الهيئة لهذا الغرض.

وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية رد خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 على 1660 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة، والجمهور، حول سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن 88% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال تلك الفترة كانت من مسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بواقع 1460 استفساراً، في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمهور المتعاملين.

ولفتت الهيئة إلى أن 87% من الاستشارات القانونية وردت إليها عبر نظام إسعاد المتعاملين الذي دشنته في عام 2019، ويضم ثماني خدمات رئيسة، و11 خدمة فرعية تخدم كل الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة، تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأشارت إلى أن المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، والمتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae استقبل 16% من الاستشارات القانونية، في حين تلقى تطبيق الهيئة الذكي (FAHR) 12% من الاستشارات.

وفي ما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية، أوضحت الهيئة أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.