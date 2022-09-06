الإمارات تشارك في جلسة العمل الصحية الـ 3 لمجموعة العشرين في إندونيسيا

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع الثالث لجلسة العمل الصحية ضمن مجموعة العشرين الدولية " G20" التي عقدت في جمهورية إندونيسيا لمناقشة سبل تدعيم بنية الصحة العالمية من خلال توسيع مراكز تصنيع اللقاحات والبحث العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة.

وأكد وفد الدولة - الذي ترأسه مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال - خلال مشاركته في الاجتماع على ضرورة تعزيز تكاتف الدول الأعضاء لتلبية الاحتياجات الضرورية وتطوير القدرات لدعم الأنظمة الصحية العالمية وتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة وضمان وصولها العادل للجميع بما يسهم في بث الإطمئنان والأمل لدى المجتمعات العالمية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأبدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استعدادها ودعمها للعمل مع مجموعة العشرين التي تترأسها إندونيسيا حاليا بهدف تحقيق النتائج المرجوة للأولوية المرتبطة بتطوير البنية الصحية العالمية من خلال التوسع العالمي في مراكز التصنيع والبحث للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

وأعرب الدكتور يوسف السركال عن دعم وترحيب دولة الإمارات بإنشاء مجموعة العشرين شبكة من الباحثين والمصنعين ذوي الصلة بحالات طوارئ الصحة العامة لتأدية دور محوري في توطيد البنية التحتية الصحية العالمية والتمكين من الإستعداد بشكل أفضل من خلال الآليات المرتبطة بمشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المطلوبة لإنشاء مراكز التصنيع والبحث وتعزيز التأهب للأوبئة المستقبلية لتلبية احتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.