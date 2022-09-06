«اقتصادية الشارقة» تنفذ 8781 جولة رقابية لحماية المستهلك

أفاد التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، بتنظيم 8781 جولة رقابية في مجال حماية حقوق المستهلك خلال العام الماضي، بنسبة رضا للمتعاملين وصلت 97%، فيما تم إنجاز 203 آلاف و921 معاملة رقابة تجارية.

وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنها أصدرت 69 ألفاً و50 رخصة أعمال العام الماضي، بنسبة نمو 9.3%، حيث أصدرت 4125 رخصة تجارية وجددت 39110، فيما أصدرت 1957 رخصة مهنية وتم تجديد 19896، وأصدرت 301 رخصة صناعية وجددت 2403 رخص، فيما بلغ عدد رخص الاعتماد الصادرة 253 والمجددة 700، فضلاً عن إصدار 194 رخصة متاجرة إلكترونية وتجديد 108، وإصدار رخصة بيرق واحدة وتجديد اثنتين.

وبلغ عدد الرخص الصادرة لفرع شركة محلية 694، فيما تم تجديد 2413 رخصة، كما تم إصدار 335 رخصة لشركات الشخص الواحد وتجديد 1205 قائمة، وإصدار 1598 رخصة تملك أجنبي انقسمت إلى 1380 رخصة تجارية و218 رخصة صناعية.

وأطلقت الدائرة 38 خدمة رقمية جديدة.