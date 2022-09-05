اعتماد دليل إدارة المعرفة في حكومة عجمان

أصدر ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، قراراً باعتماد دليل إدارة المعرفة في حكومة عجمان، بهدف تمكين الكوادر البشرية ونشر المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتطبيق أفضل ممارسات نقل وتبادل الخبرات والمعارف على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة عجمان.

يأتي هذا القرار بناءً على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بشأن تعديل دليل إدارة المعرفة في حكومة عجمان، وبعد العرض على لجنة التشريعات في الإمارة.

ونص القرار على تكليف دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالإشراف على تطبيق دليل إدارة المعرفة من قبل الجهات الحكومية، ورفع تقارير دورية حول سير التطبيق، وأوجه التقدم المحرز فيه ورفع التوصيات، وإصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والنماذج والملاحق والتعليمات اللازمة لتنفيذ دليل إدارة المعرفة في حكومة عجمان المُعتمد بموجب القرار.

ويهدف الدليل إلى تقديم منهجية موحدة توضح أسس وقواعد نظم إدارة المعرفة وآليات عمل تتضمن إجراءات وخطوات عملية لإعداد مبادرات ومشاريع إدارة المعرفة في الحكومة، وتشجيع الجهة الحكومية على حصر وإدارة البيانات والمعارف والخبرات بشكل يخدم نشر المعرفة وفعالية صنع واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة نقل الخبرات والمعارف بين الموظفين والحفاظ عليها وإشراك الموظفين في عمليات إدارة المعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار المؤسسي، والاستفادة من قدرات ومواهب الموظفين لتحقيق الميزة التنافسية والمواقع الريادية المتقدمة.

وحدد الدليل مفهوم المعرفة وأنواعها ومراحل تطويرها ومصادرها الداخلية والخارجية وأدوات إنتاج المعرفة من خلال الخبراء والمتخصصين ومنصات تبادل المعرفة، والمقارنات المرجعية، والمؤتمرات وورش العمل، ومختبرات الابتكار، والمسابقات، والتعليم الفردي وأدوات التفكير الجماعي، والبحوث والدراسات.

كما تضمن الدليل إطار العمل الذي يوضح آلية عمل منظومة إدارة المعرفة التي تعتمد على التخطيط والتطبيق والتقييم والتحسين، لضمان التحسين الدوري والمستمر على عملية إدارة المعرفة في الجهات الحكومية.

ويتم تطبيق إدارة المعرفة من خلال أربعة مراحل وهي: إنتاج واكتساب المعرفة بحصر المعرف الضمنية والصريحة ومرحلة نقل المعرفة وتحويلها عبر نشر المعرفة الصريحة وتعزيز التفاعل بين الموظفين في نقل المعارف الضمنية، ومرحلة تطبيق المعرفة الحالية من خلال عدة خطوات تتمثل في تنظيم المعرفة وتصنيفها وتحديث المعرفة وجاهزيتها، بحيث يتم تمكين الموظفين من الوصول إليها بسهولة وفى أقصر وقت ممكن عبر توظيف نظم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، بالإضافة إلى مرحلة حفظ وأرشفة وتخزين المعرفة